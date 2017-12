Mais um desafeto? McGregor discute com campeão da NBA: 'Nem sei quem é você'

Às vésperas da luta contra Floyd Mayweather, Conor McGregor, conhecido por seu estilo polêmico e falastrão, continua colecionando desafetos. Dessa vez, o irlandês discutiu com Draymond Green, ala-pivô do Golden State Warriors, atual campeão da NBA.

Tudo começou quando McGregor apareceu com uma camisa antiga dos Warriors. Green viu a imagem e a postou no Instagram, fazendo uma provocação: "Estammos com Floyd, cara, não com você... Tire essa camisa". Entre os muitos comentários, destaque para o de Mayweather, que tirou uma onda para cima do irlandês: "Splash for the cash", em referência aos "Splash Brothers", como são chamados Stephen Curry e Klay Thompson, alguns dos destaques do time de Oakland.

Porém, logo McGregor se manifestou e, como sempre, não deixou barato: "Esta é de CJ Watson, amigo. Não sei nem quem você é, p... Com todo respeito, garoto, continue assim e não saia da escola".