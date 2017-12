Após 'soltar os cachorros' por invasão à casa, boxeador diz que foi 'mal entendido'

Na noite de quinta-feira, o boxeador Esquiva Falcão publicou no Twitter que sua que sua casa havia sido invadida por bandidos em meio à onda de violência que tomou conta do Espírito Santo. Mas nesta sexta-feira, o pugilista que mora em Las Vegas, disse que acabou se confundindo com o vídeo enviado por um vizinho por meio de um grupo de WhatsApp.

"Gostaria de tranquilizar à todos. Graças a Deus está tudo bem, foi apenas um mal entendido! Minha casa está segura e, o mais importante, minha família está bem. Mas vale lembrar que a situação está caótica, muitos amigos e familiares estão com medo. Faço novamente um apelo às autoridades pois a população está sofrendo. Que Deus proteja à todos e isso se resolva urgente!", declarou o capixaba por meio do seu facebook.

Esquiva Falcão se prepara para sua 17ª luta como profissional, marcada para a próxima sexta-feira, contra costarriquenho Jaime Barboza. O atleta foi o primeiro brasileiro a ser medalha de prata no boxe em uma edição dos Jogos, em Londres-2012.

Me@diz agora como q eu vou dormir? Sabendo que minha casa tem bandido dentro e não posso fazer nada. — Snap: Esquiva Falcao (@esquivafalcao) 10 de fevereiro de 2017