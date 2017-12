Marlon Moraes atropela Sterling com nocaute no UFC Fresno. Assista!

Avassalador! Assim pode ser resumida a atuação de Marlon Moraes no UFC Fresno, evento realizado na madrugada deste domingo, na Califórnia (EUA). O brasileiro não tomou conhecimento de Aljamain Sterling e nocauteou o norte-americano com uma bela joelhada de encontro em pouco mais de um minuto (assista o golpe no player abaixo). O resultado marcou a segunda vitória do friburguense na franquia em menos de 30 dias - ele havia derrotado John Dodson no UFC Norfolk, dia 11 de novembro.

"Estou na atividade, lutei mês passado e quero voltar o quanto antes. Quero desejar uma rápida recuperação ao Sterling. Olhando na televisão é uma coisa, sentir isso aqui, esse cage, é inacreditável. Vou dar trabalho na categoria", afirmou o brasileiro ainda no octógono

O programa de lutas do show trouxe ainda mais quatro brasileiros: ainda no card principal, Markus Maluko estreou no Ultimate com o pé-esquerdo e foi derrotado diante de Eryk Anders. Já no programa preliminar, Davi Ramos finalizou Chris Gruetzemacher, enquanto Iuri Marajó e Antônio Braga Neto foram derrotados diante de Alejandro Perez e Trevin Giles, respectivamente.

Marlon Moraes atropela Aljamain Sterling

Marlon começou a luta com tudo. Na primeira investida de Sterling, o brasileiro respondeu com um rápido contragolpe e o norte-americano foi ao chão com poucos segundos de ação. O 'Mágico', como é conhecido, tentou encerrar a disputa no solo, mas o norte-americano segurou seu braço e ele retornou a disputa em pé. Sabendo da superioridade de Marlon na luta em pé, Sterling tentou entrar em queda, porém Marlon jogou a joelhada de encontro e o norte-americano já caiu nocauteado. O brasileiro sequer buscou mais golpes. Apenas sinalizou que o combate chegava ao fim, enquanto Sterling teve que deixar a área de luta de maca.

Markus Maluko perde invencibilidade em estreia no UFC

Markus Perez, o 'Maluko', fez valer seu apelido no UFC Fresno. Em sua estreia no octógono, o brasileiro lutou de forma alucinada no primeiro round. Ele disparou golpes plásticos, lutou com a guarda baixa e deu show para o público, mas a atuação pouco convencional cobrou seu preço. Na segunda metade da luta, Markus sentiu o ritmo da peleja, os golpes conectados pelo norte-americano Eryk Anders e foi derrotado na decisão unânime dos juízes (29-28, 30-25, 30-26). O resultado marcou a primeira derrota na carreira de Maluko, enquanto Anders soma seu 10º triunfo como profissional.

No primeiro assalto, Markus mostrou que queria marcar sua estreia na franquia. O brasileiro disparou um belo chute alto, escapou das investidas do rival e conseguiu uma bela queda, quando ergueu o rival sobre a cabeça e o jogou no chão. O Maluko tentou finalizar a disputa com um triângulo de mão, mas o golpe não estava encaixado e Anders escapou com facilidade. No recomeço da luta em pé, o norte-americano ainda tentou combinar alguns golpes. Mas Markus se esquivou e riu da investida do rival. Na sequência ele ainda soltou uma bela cotovelada giratória, porém o golpe passou no vazio.

Anders voltou para o segundo assalto disposto a mudar a história da luta. O norte-americano pressionou Maluko desde o início e conectou dois socos de esquerda em cheio no brasileiro. Em outra pela ação, Markus fez um salto mortal para frente, mas o golpe não levou perigo ao rival. Apesar disso, a torcida foi ao delírio e ele pediu mais gritos. Porém, a partir daí, apenas o norte-americano atacou. O brasileiro voltou a receber golpes duros com o ritmo forte de Anders. No firnal da parcial, o norte-americano ainda terminou o round por cima, golpeando o rosto de Maluko.

O terceiro round seguiu como terminou o segundo. Anders voltou pressionando o brasileiro e rapidamente levou a disputa para o solo. Markus ainda conseguiu se levantar após receber duros golpes, mas já estava bastante cansado. O norte-americano acabou derrubando Maluko após conectar uma dura joelhada. O norte-americano conectou vários golpes por cima até o gongo soar e garantiu o triunfo em uma tranquila decisão dos juízes

Resultados do UFC Fresno

Card Principal

Peso pena: Gabriel Benitez derrotou Jason Knight na decisão unânime dos juízes (30-26, 29-27, 30-26)

Peso galo: Marlon Moraes derrotou Aljamain Sterling por nocaute a 1m07s do R1

Peso leve: Scott Holtzman derrotou Darrell Horcher (30-27, 30-27, 30-27)

Peso médio: Eryk Anders derrotou Markus Maluko na decisão unânime dos juízes (30-26, 30-25, 29-28)

Peso galo: Benito Lopez derrotou Albert Morales na decisão unânime dos juízes (30-27, 29-28, 29-28)

Card Preliminar

Peso mosca: Alexis Davis derrotou Liz Carmouche na decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28)

Peso galo: Andre Soukhamthath derrotou Luke Sanders por nocaute técnico a 1m06s do R2

Peso galo: Alex Perez finalizou Carls John Tomas com um triângulo de mão a 1m54s do R2

Peso galo: Frankie Saenz derrotou Merab Dvalishvili na decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28)

Peso galo: Alejandro Perez derrotou Iuri Marajó na decisão unânime dos juízes (30-27, 29-28, 29-28)

Peso leve: Davi Ramos finalizou Chris Gruetzemacher com um mata-leão a 50 seg. do R3

Peso médio: Trevin Giles derrotou Antônio Braga Neto por nocaute técnico a 2m27s do R3