Mas já? McGregor diz que revanche com Mayweather terá de ser no octógono

Conor McGregor e Floyd Mayweather irão, finalmente, se enfrentar em um duelo de boxe marcado para dia 26 de agosto. Mas antes mesmo da luta acontecer, o lutador irlandês já está pensando na revanche. Durante a terceira coletiva de imprensa realizada em Nova York (EUA), na última quinta-feira, McGregor manteve a confiança e provocou seu próximo adversário.

"Talvez ele vá querer uma revanche [depois de ser nocauteado], mas terá que ser no octógono. […] Eu te digo aqui, agora mesmo, esse jogo [o boxe] é fácil, acordo todas as manhãs sabendo disso. Estou muito em forma, e não acredito que terei problemas", afirmou McGregor.

Floyd Mayweather é considerado o maior pugilista do século 21, com um cartel impressionante de 49 vitórias e nenhuma derrota. O consenso é de que o pugilista leva vantagem no combate, mas e se houver mesmo essa segunda luta no octógono? E será que o norte-americano aceitaria enfrentar o irlandês em um combate de MMA?