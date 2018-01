Max Holloway defende cinturão contra Frankie Edgar no UFC 222

Max Holloway já tem data, local e adversário para defender seu cinturão. O algoz de José Aldo coloca o título dos penas em jogo contra Frankie Edgar no UFC 222, evento que acontece dia 3 de março, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O combate foi divulgado pelo site norte-americano MMA Junkie, nesta segunda-feira, 8, e confirmado pela organização, através das redes sociais, algumas horas depois.

Holloway e Edgar, inicialmente, se enfrentariam no UFC 218, em dezembro, porém o duelo acabou adiado devido a uma lesão do desafiante. Na ocasião, Frankie foi substituído por José Aldo e o havaiano voltou a vencer o brasileiro no terceiro round.

Holloway tem um histórico profissional de19 vitórias e três derrotas como profissional. O "Abençoado" tem uma impressionante sequência de 12 vitórias no UFC. Em 2017, o havaiano derrotou José Aldo duas vezes e se firmou como campeão da categoria de penas

Ex-campeão peso leve do UFC, Edgar, 35 anos, vem de vitórias sobre Jeremy Stephens, em novembro de 2016, e Yair Rodriguez, em maio do último ano. Ele já disputou o cinturão dos penas em duas oportunidades contra José Aldo, mas foi superado por decisão unânime em ambas. No Ultimate desde 2007, ele soma 16 triunfos, cinco reveses e um empate.