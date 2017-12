Mayweather coloca seu Bugatti Veyron à venda por mais de R$ 12 milhões

Floyd Mayweather adora ostentar sua fortuna e uma de suas paixões é a extensa e luxuosa coleção de carros. Periodicamente, o ex-pugilista renova sua frota e o último modelo do qual ele se desfez é um Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse 2015, na cor preta com detalhes em laranja, vendido pelo site Ebay, dos Estados Unidos, por US$ 3,950 milhões (cerca de R$ 12,4 milhões).

O veículo faz parte de uma edição limitada que, de acordo com a descrição no site de vendas, conta com apenas 150 modelos fabricados no mundo. “Esta é a uma oportunidade extremamente rara de possuir um automóvel que tem história com o boxe”, diz o anúncio.

Há uns dez dias, Mayweather já havia colocado à venda outro item de sua coleção, um Koenigsegg CCXR Trevita, no valor de R$ 15 milhões.