Mayweather compara fortuna com McGregor e ironiza chefão do UFC

O chefão do UFC Dana White afirmou estar disposto a pagar US$ 25 milhões para que Floyd Mayweather enfrente Conor McGregor. Mas as cifras oferecidas não atraíram o ex-pugilista, que vem desdenhando da oferta publicamente. Nesta quinta-feira, Mayweather utilizou sua conta no Instagram para comparar seu patrimônio com o do adversário.

"Antes que você fale dos US$25M, mereça mais de US$25 milhões. Você tem o "2" e o "5" mesmo, mas você quis dizer US$2.5M, não US$25M", postou o boxeador, invicto em 49 lutas no boxe.

Essa não é a primeira vez que o boxeador ironiza dos valores oferecidos para a luta. Na semana passada, ele já havia feito uma declaração zombando de Dana White: "Olha para esse Hublot. Sabe quanto custa? Sabe quanto?", disse Mayweather, que recentemente garantiu que lutaria contra o irlandês se recebesse uma proposta de US$ 100 milhões (R$ 322 milhões).