Mayweather debocha de proposta de Dana: 'Sabe quanto custa meu relógio?'

Rindo. Foi assim que Floyd Mayweather reagiu à proposta de US$ 25 milhões (cerca de R$ 80,5 milhões) feita por Dana White para uma luta entre ele e Conor McGregor. Em um vídeo divulgado pelo TMZ, o boxeador ironizou a tentativa do chefão do UFC e voltou a garantir que só aceita entrar no ringue contra o irlandês se receber uma proposta de US$ 100 milhões (R$ 322 milhões).

"Dana é a p**** de um comediante. Olha para o meu relógio, agora. Olha para esse Hublot. Mostre o relógio na câmera. Sabe quanto custa? Sabe quanto? Dá uma olhada", disparou Mayweather, que durante muito tempo foi o esportista mais bem pago do mundo e que também é muito conhecido por sua ostentação com seus bens, como a coleção de carros ou de relógios.

NYC- Saturday, January 14th Come Party With Me And #TheMoneyTeam At LUST 225 47th Street, Brooklyn NY Official Fight After Party Uma foto publicada por Floyd Mayweather (@floydmayweather) em Jan 13, 2017 às 11:39 PST

Sem se surpreender com a reação do astro, o repórter voltou a questioná-lo sobre a luta e novamente ouviu uma frase em que Mayweather desdenha a proposta de Dana: "Cara, olha o meu relógio".