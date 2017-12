Mayweather descarta nova luta com Pacquiao: 'eu já fiz dinheiro com ele'

Considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos, o norte-americano Floyd Mayweather não cogita retornar ao boxe. Aposentado desde 2015, o ex-lutador descarta até mesmo um novo duelo com Manny Pacquiao.

Com um impressionante cartél de 49 vitórias e nenhuma derrota, Mayweather foi por anos o esportista mais bem pago do planeta e em seu duelo com o filipino, se sagrou vencedor por decisão unânime por 118x110, 116x112 e 116x112.

Em entrevista ao USA Today, "Money", como é conhecido, deixou claro que não entrará no ringue. "Muitos boxeadores querem se aposentar, mas precisam lutar. Eu não preciso lutar. Eu ganhei 300 milhões de dólares (R$ 1 billhão). Eu estou ok. Como eu disse antes, estou feliz na minha posição. Uma vez mais: não é pelo dinheiro. Eu já fiz dinheiro e estou bem em ficar fora. Eu fiz as escolhas certas e estou feliz onde chegue."