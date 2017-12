'Muito feliz aposentado', Mayweather nega acordo para luta com McGregor

Dois dias depois do jornal irlandês The Irish Sun publicar que Conor McGregor e Floyd Mayweather haviam chegado a um acordo para a realização de uma luta entre ambos, o próprio ex-pugilista americano usou as redes sociais para desmentir o artigo.

Em uma série de posts no Instagram, "Money" negou qualquer acerto de valores e ainda disse para McGregor se ajeitar com o UFC antes de negociar com ele. "Há diversos rumores na mídia recentemente, no entanto, não houve nenhum acordo para qualquer luta entre eu e qualquer outro lutador. Eu estou muito feliz aposentado e aproveitando a vida neste período. Se alguma coisa mudar, fiquem tranquilos que serei o primeiro a anunciar", escreveu Mayweather.

There seems to be several rumors floating around media recently however, let the record show, there hasn't been any deals made in regards to a fight between myself and any other fighters. I am happily retired and enjoying life at this time. If any changes are to come, be sure that I will be the first to let the world to know.

E disparou: "Ouça, Conor McGregor, se você realmente quer que essa luta aconteça, resolva seus negócios com o UFC e então mande seu pessoal falar com o meu".