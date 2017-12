Mayweather diz que McGregor é favorito: 'ele é maior e mais jovem'

Para o multicampeão de boxe norte-americano Floyd Mayweather - que tem na carreira impressionantes 49 vitórias em 49 lutas - a primeira derrota pode vir justamente no duelo de boxe contra o dono do cinturão dos leves do UFC, o irlandês Conor McGregor, em Las Vegas, no dia 26 de agosto.

Em entrevista à ESPN norte-americana, o lutador de 40 anos que deixou a aposentadoria apenas para a 'luta do século' disse que não possui mais as mesmas habilidades de quando era mais jovem e que não luta há dois anos. Ao mesmo tempo, apontou, embora McGregor não seja boxeador, sua força é muito alta.

"Ele é muito mais jovem. Quando você olha para mim e para o Conor McGregor no papel, ele é mais alto, tem mais envergadura e ele é maior em todos os sentidos. Ele é muito mais jovem e a juventude está do lado dele. Eu não luta faz dois anos e tenho 40 anos. Então, se você olha no papel, ele é o favorito", afirmou Mayweather.

O boxeador ressaltou que não tem mais a força de antes. "Não sou o mesmo lutador de há dois anos, nem de há cinco anos, e essa luta não pode ser defensiva. Eu tenho que ir para cima dele", disse Mayweather.