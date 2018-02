Mayweather é azarão para possível luta no UFC contra CM Punk

A possível estreia de Floyd Mayweather no UFC ganha cada dia mais força. O rumores dão conta que o superastro do boxe faria sua primeira luta no MMA contra a estrela da WWE CM Punk. E com os boatos correndo a todo vapor, as casas de apostas de Las Vegas entraram no clima para o debute de 'Money' no octógono. + Comissão agenda audiência de Jon Jones para o próximo dia 27​

Mayweather, que venceu as 50 lutas que fez como pugilista, aparece como azarão para o duelo contra CM Punk. Segundo o portal ‘BetDSI', quem apostar R$100 em Punk, em caso de vitória do ex-WWE, leva para casa R$133. Por sua vez, quem apostar a mesma quantia em Floyd, embolsa R$ 330.

CM Punk fez sucesso na WWE - conhecido no Brasil como telecatch - e migrou para o MMA em setembro de 2016. Na ocasião, seu debute foi cercado de muita pompa, mas ele foi finalizado pelo desconhecido Mickey Gall no primeiro round. Desde então, o presidente do UFC, Dana White, revelou que não daria nova chance ao lutador, mas voltou atrás e deve dar nova chance ao ex-WWE. Por sua vez, Mayweather fez 50 lutas no boxe com incríveis 50 vitórias, um recorde na modalidade. Apesar disso, 'Money' nunca pisou num cage de MMA.