Mayweather e McGregor trocam provocações em redes sociais

O ex-boxeador Floyd Mayweather parece disposto a conceder uma revanche a Conor McGregor. Pelo menos essa é a impressão após o norte-americano começar a provocar o irlandês em suas redes sociais. Na última quarta-feira, 10, "Money" relembrou o incidente do rival com a máfia irlandesa e, através de seu Twitter, disse que havia "f... McGregor em 2017 e agora eles vão f... McGregor em 2018. Ele vai começar 2018 com um golpe!".

McGregor não ficou para trás e disse, também pelo Twitter, que ele era o próprio cartel, aludindo à provocação de Mayweather. Depois, o ex-boxeador seguiu para o Instagram, postando uma foto em que golpeava McGregor, com a legenda "você viola e eu demonstro", referindo-se a Conor ter quebrado pequenas regras da nobre arte durante a luta. Pouco tempo depois, o irlandês voltou a rebater o rival, com uma foto em que estava por cima dele, dizendo para Mayweather "violar meu s...".

Finalmente, o norte-americano postou uma foto em que aparece com a bandeira da Irlanda nos seus braços, da época das coletivas pré-luta, com a seguinte legenda. "Sou o novo rei da Irlanda. E só demorou 28 minutos", disse Mayweather, referindo-se ao tempo de duração de sua luta com o arquirrival McGregor.