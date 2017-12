'Para ter mais sangue', diz Mayweather sobre luvas menores contra McGregor

Na última semana, Floyd Mayweather solicitou formalmente à Comissão Atlética de Nevada que seja autorizado o uso de luvas de boxe de 8 onças para sua luta com Conor McGregor, no próximo dia 26 de agosto.

De acordo com as regras da modalidade, lutas com peso acima dos 68,8 kg devem ser realizadas com luvas de 10 onças. Mas Mayweather admite diminuir o tamanho dos acessórios uma vez que o próprio McGregor usa luvas de apenas 4 onças no UFC.

Em entrevista ao portal Combate.com, Mayweather explicou sua sugestão à entidade: "por qual motivo pedi luva de 8 onças? Porque é mais sangue. Se tem mais sangue é mais entretenimento".

Segundo Leonard Ellerbe, empresário de "Money" e CEO da Mayweather Promotions, o objetivo do norte-americano pedir luvas menores é "elas são melhores para golpear". "O ponto é que Floy qye nocauter Conor", completou.

Ainda na conversa com os jornalistas, Mayweather aumentou as provocações, mas concordando em um ponto com o rival europeu, reiterando que a luta não será decidida pelos juízes e terminará antes dos 12 rounds previstos.

"Ele é apenas mais um adversário. Eu não subestimo ninguém. Se estou preocupado? Claro que não. Se ele está preocupado? Talvez ele esteja, mas isso não é da minha conta, eu estou preocupado em fazer o meu melhor e em lutar no meu melhor. Vamos ver como a luta vai se desenhar no dia 26 de agosto, mas não dura 12 rounds", declarou.