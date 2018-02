Mayweather faz superfesta de aniversário e ostenta no Instagram; veja

A comemoração dos 41 anos de 'Money' não podia ser mesmo diferente - muito luxo e ostentação, além da presença de celebridades do mundo artístico. Floyd Mayweather, o pugilista mais vitorioso da história, promoveu a megafesta e "se deu" de presente um jatinho novo, além de um Bugatti e um Rolls Royce Phantom, também novinhos.

Na comemoração, estiveram presentes nomes como a cantora Mariah Carey, o ator Jamie Foxx, o rapper Wiz Khalifa e o cantor Bobby Brown, entre outras celebridades.

Como de costume, todo o luxo foi, claro, ostentado por ele no Instagram. Na sequência de imagens que postou de seu novo jatinho - com a legenda "peguei um jatinho novo no meu aniversário' - Mayweather fez questão de mostar uma inscrição ao lado da porta principal da aeronave: TMT (The Money Team), a equipe do dinheiro, o próprio time do boxeador.

Em outra foto, aparece um tapete de boas vindas junto da escada, com a inscrição 50-0, alusiva às 50 vitórias e nenhuma derrota de sua carreira, devidamente acompanhado da inscrição "the best ever" (o melhor de todos os tempos).

Confira algumas das imagens: