Mayweather, Hamilton e Neymar elogiam nova música de Anitta no Instagram

Neste domingo, 3, a cantora brasileira Anitta lançou seu mais novo single, "Will I See You", sua primeira canção em inglês. O trabalho foi feito em parceria com Poo Bear, produtor de Justin Bieber, como publicado pelo E+.

Horas depois, a brasileira ganhou um grande impulso para o novo trabalho. O ex-pugilista Floyd Mayweather usou a música dela em um vídeo publicado no Stories do seu Instagram no qual mostra a entrada do seu clube de strip tease em Las Vegas, o Girl Collection.

A gravação do americano logo repercutiu entre os diversos fãs-clubes dela no País, sendo republicada até pelo blogueiro Hugo Gloss, que é amigo de Anitta. Para surpresa ainda maior dos seguidores da cantora, o próprio Mayweather comentou no post de Hugo. "Parabéns, Anitta, pelo sucesso e pela bonita música", escreveu o ex-boxeador.

Alguns outros seguidores publicaram uma imagem com um outro comentário que Mayweather teria feito, mas apagado logo em seguida: "Eu quero que a Anitta tenha uma festa aqui quando estiver em Las Vegas".

O @floydmayweather bem maravilhoso no stripclub dele usando #WillISeeYou de trilha no stories!! Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss) em Set 3, 2017 às 11:12 PDT

"Parabéns @anitta pelo sucesso e pela bela canção." – Comentário deixado por Floyd Mayweather em uma publicão do Hugo Gloss no Instagram. pic.twitter.com/Bx1xCDR9go — Central Anitta (@CentralAnittaBR) 3 de setembro de 2017

Ele tinha comentado isso tbm, mas apagou pic.twitter.com/emHZqXfngz — ¿Duda? (@TheDuds98) 3 de setembro de 2017

HAMILTON E NEYMAR TAMBÉM ELOGIAM BRASILEIRA

Lewis Hamilton e Neymar, que já foram vistos diversas vezes juntos, foram outras celebridades que divulgaram a nova música da brasileira. Ambos republicaram em suas contas no Instagram o vídeo que a cantora usou para divulgar o single.

Enquanto Neymar usou apenas emojis na legenda do post, Hamilton elogiou o trabalho da cantora. "Muito orgulhoso de Anitta. Sei o quão duro você tem trabalhado para ir bem nos vocais e acabar com o sotaque. E você conseguiu! Parabéns!", colocou Hamilton. De acordo com o UOL Esporte, ele e a brasileira foram vistos juntos durante o GP do Brasil de 2016 e voltaram a se encontrar no começo deste ano, como publicado pelo E+.