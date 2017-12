Mayweather investe milhões de dólares e inaugura casa de strip em Las Vegas

Aposentado - e se preparando para a "luta do século" contra o campeão dos leves do UFC Conor McGregor no dia 26 de agosto - o boxeador norte-americano Floyd Mayweather fez mais uma vez jus a seu apelido ('Money') e anunciou a abertura de uma casa adulta em Las Vegas, a Girls Collection. Ele investiu US$ 10 milhões (pouco mais do que R$ 30 milhões) apenas na compra do imóvel onde funciona o negócio, que tem área de 6.000 metros quadrados.

Na boate, será possível beber garrafas de tequila avaliadas em R$ 9 mil a unidade, comer e também desfrutar de shows privados onde mulheres tiram a roupa e dançam no colo dos clientes.

Por meio da internet, o boxeador vem divulgando detalhes da casa e do "catálogo" de garotas que trabalham no lugar. Mayweather vem também buscando interessadas para compor o cast de Girl Collection, de qualquer parte do mundo.

"Estamos oferecendo uma ótima oportunidade para dançarinos talentosos no clube de cavalheiros mais quente de Vegas! Se você é uma dançarina exótica talentosa e enérgica que procuraum ambiente profissional, luxuoso e divertido, então Girl Collection é onde você precisa estar", afirma o site da casa. Na quinta-feira e no domingo, o ingresso para as festas custa o equivalente a R$ 66 (US$ 20), e nas sexta-feiras e sábados, sai por R$ 165 (US$ 50) - apenas pela entrada.

Em seu Instagram, o lutador publicou um vídeo onde aparecem detalhes da casa. Confira: