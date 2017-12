Mayweather não quer se comparado a McGregor: 'Sou elefante e ele, uma formiga'

Dono de diversos cinturões no boxe e o atleta mais bem pago da história, Floyd Mayweather se vê acima de qualquer outro e não quer comparações. O ex-pugilista não mostrou animação quando foi perguntado pelo site TMZ Sports se assistiu à luta de Conor McGregor contra Eddie Alvarez, no UFC 205, no último sábado, quando o irlandês se tornou o primeiro lutador na história do UFC a ter os cinturões de duas categorias diferentes simultaneamente.

O americano ainda foi mais incisivo, criticando qualquer tipo de comparação entre ambos, principalmente as que colocam McGregor como o "Mayweather do MMA". "Nunca me compare a ele. É um desrespeito total. Eu sou um elefante, ele é uma formiga. Elefantes são tão grandes que nem conseguem ver uma formiga."

"Estou tentando entender isso ainda. Ele reinou por 20 anos no MMA de forma invicta? Ele foi campeão em cinco divisões diferentes? Ele já fez US$ 300 milhões em uma noite? US$ 100 milhões em uma noite? Ele já fez US$ 70 milhões em uma única noite? Então, se quer dizer que ele é o 'Mayweather do MMA'... Você até pode dizer isso, mas não é verdade", completou.

Mayweather se aposentou do boxe no ano passado, acumulando 49 lutas e 49 vitórias na modalidade. Em maio este ano, ele declarou que só voltaria aos ringues se fosse contra McGregor. Porém, o próprio Floyd afirmou, em setembro, que não chegou a um acordo com o irlandês.