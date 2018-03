Mayweather posta vídeo no octógono e McGregor provoca

O lendário boxeador Floyd Mayweather voltou a deixar seus fãs em alerta na noite da última terça-feira (30), ao postar um vídeo em suas redes sociais. Nas imagens, o norte-americano aparece entrando em um octógono e levantando as mãos, como se tivesse vencido uma luta de MMA. A provocação parece direcionada a Conor McGregor, campeão do UFC e seu rival no boxe, que retrucou.

+ Georges St. Pierre deixa ranking dos médios e brasileiros ganham espaço​

+ Roy Jones Jr diz que deixaria aposentadoria para luta com Anderson Silva + Werdum diz que Cris Cyborg ‘matará’ Amanda Nunes em superluta​

Pouco depois da postagem do vídeo, o irlandês usou a ironia para descrever as imagens e disse que Mayweather era o seu "filho". Em postagem no Twitter, McGregor "elogiou" a movimentação do norte-americano.

"(Risadas) Muito bom. Continue com o bom trabalho, meu filho. Sinceramente, seu pai", postou McGregor, em resposta direta ao vídeo do aquirrival.

Recentemente, Mayweather deu a entender que estava em negociações com o UFC para estrear no MMA e Dana White, presidente da companhia, admitiu que tinha feito uma oferta ao boxeador. Dias depois, porém, o norte-americano garantiu que não tinha interesse em lutar MMA, apesar de admitir que conseguiria ganhar US$ 1 bilhão com algumas lutas pelo Ultimate.

Veja o vídeo de Mayweather: