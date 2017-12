Mayweather quer audiência para saldar dívida com o imposto de renda nos EUA

Mesmo 'esbanjando' dinheiro por aí, e frequentemente postando fotos nas redes sociais nas quais aparece segurando pilhas de dólares, o campeão de boxe norte-americano Floyd Mayweather está devendo ao imposto de renda.

Em meio aos treinos para encarar o campeão dos leves do UFC Conor McGregor na "luta do século", no próximo 26 de agosto, o boxeador teria solicitado uma audiência para se acertar com a Internal Revenue Service (IRS), o fisco dos Estados Unidos.

Segundo o site Bloody Elbow, Floyd tem dívidas que remontam a 2015, quando venceu Manny Pacquiao em combate no qual embolsou US$ 230 milhões. Outras publicações de boxe garantem que ele conta com os cerca de US$ 400 milhões que vai receber na luta contra McGregor para parcelar parte dessa dívida.

O portal Boxing Scene apurou que a IRS, no entanto, não concorda com isso, já que os bens pessoais do pugilista estariam avaliados em mais de US$ 600 milhões - e portanto bastaria que houvesse interesse em saldar a dívida.

Ostentador nato, Mayweather não parece tão preocupado assim com a pendência, já que acaba de inaugurar uma casa de "entretenimento adulto" em Las Vegas, que custou alguns milhões de dólares.