Mayweather recebe R$ 10 milhões só para passar as férias na China

Floyd Mayweather faz mesmo jus ao apelido de Money - dinheiro parece aparecer com muita facilidade para ele. Em posts que fez nas redes sociais, o supercampeão de boxe disse que recebeu US$ 3 milhões (o equivalente a R$ 10 milhões, aproximadamente) apenas para passar as férias na China. Ele publicou até mesmo um roteiro com as cidades e datas em que fará visitas.

Na viagem de luxo, Mayweather visitou a Grande Muralha e, claro, fez questão de ostentar a fortuna, como costuma fazer em suas postagens mostrando pilhas e mais pilhas de dinheiro.

"Aqui em Pequim, China, em a 'A Grande Muralha', considerada uma das maiores maravilhas do mundo. Sempre esteva na minha lista de lugares para ver durante minhas viagens. Mas receber 3 milhões de dólares para simplesmente passar as férias com luxo aqui não é nada mal. Me visto diferente e vivo diferente, porque meu dinheiro é extremamente diferente", escreveu Mayweather em seu Instagram.

O campeão da 'luta do século' contra Conor McGregor não revelou, no entanto, quem o estaria bancando na viagem de luxo: