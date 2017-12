Mayweather se diz 'chocado' com McGregor e reitera aposentadoria

Logo após conquistar a 50ª vitória de sua carreira, Floyd Mayweather se disse impressionado com a técnica de Conor McGregor. "Money" admitiu que não esperava que o irlandês se apresentasse tão preparado para o duelo, já que o campeão do UFC fez sua estreia profissional no boxe. O norte-americano ainda reiterou que esta foi sua última luta como profissional.

"Fiquei chocado, realmente, com as habilidades dele. E ele é muito duro também (…) Eu podia ter usado os contra-ataques e ter boxeado melhor que ele a noite toda, mas resolvi ser mais agressivo. Queria o nocaute, sentia que devia isso a meus fãs pelas últimas lutas. Mas essa é a minha última luta, com certeza. Queria chegar lá e lutar uma última vez e escolhi o cara certo para ser meu último oponente", comentou Mayweather.

Ao falar das reclamações de McGregor, que achou que a luta foi interrompida prematuramente, Mayweather foi irônico. O norte-americano declarou que o árbitro parou o duelo de forma correta e disse que ele estava pensando no seu futuro.

"Ouvi Conor falar que ele queria que eu o derrubasse, mas o árbitro estava ali para te salvar, não me salvar. McGregor, o árbitro e eu queremos que você lute de novo, que você tenha um futuro no mundo das lutas", disse o lutador, que admitiu ter tido uma lesão na mão nas últimas semanas de treino.

May-Mac

26 de agosto, T-Mobile Arena, Las Vegas,

CARD PRINCIPAL

Peso super-meio-médio: Floyd Mayweather derrotou Conor McGregor por nocaute aos 1m05s do R10

Peso leve-júnior: Gervonta Davis derrotou Francisco Fonseca por nocaute aos 39s do R8

Peso meio-pesado: Badou Jack derrotou Nathan Cleverly por nocaute técnico aos 2m47s do R5

Peso cruzador: Andrew Tabiti derrotou Steve Cunningham por decisão unânime dos juízes (97-93, 97-93, 100-90)

CARD PRELIMINAR

Peso meio-médio: Yordenis Ugas derrotou Thomas Delorme por decisão unânime dos juízes (94-91, 93-92, 93-92)

Peso meio-médio: Juan Heraldez derrotou Jose Miguel Borrego por decisão unânime dos juízes (96-93, 97-92, 97-92)

Peso super-médio: Antonio Hernandez derrotou Kevin Newman por decisão unânime dos juízes (57-56, 59-54 e 59-54)

Peso super-médio: Savannah Marshall derrotou Amy Coleman por decisão unânime dos juízes (40-36, 40-36, 40-36)