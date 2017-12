McGregor posta foto com dinheiro imitando um celular e fala do UFC

O lutador Conor McGregor resolveu aproveitar a boa fase que vive no UFC com dois cinturões e nove vitórias em dez lutas para postar uma foto no Twitter. Brincando com a falta de adversários na sua categoria, usando um maço de dinheiro para imitar um celular e pedindo competições, ele postou a seguinte frase: "olá, eu gostaria de pedir algum concorrente, porque não tenho nenhum".

O irlandês, que será pai pela primeira vez no mês de maio, também quer ser sócio do Ultimate.