McGregor ainda reclama do árbitro da luta contra Floyd: 'só olhava pra mim'

Será que Conor McGregor ainda não 'engoliu' bem a derrota frente a Floyd Mayweather na Luta do Século? Mais de um mês após o combate que perdeu por nocaute técnico, o irlandês, campeão dos leves do UFC, voltou a criticar o árbitro do combate, Robert Byrd, em uma entrevista em Glasgow (Escócia).

"Ele (Byrd) só olhava pra mim", reclamou McGregor. Segundo ele, desde o início do duelo já havia 'algo estranho' no árbitro. "Eu estava olhando para frente e pude ver na minha visão periférica que ele só olhava para mim e não olhava para o Floyd".

McGregor diz que pensou em reclamar. "Eu ia dizer: 'ele está lutando também, amigo. Dê a ele as porcaria das regras".

O irlandês voltou a ressaltar sua insatisfação com o momento em que o árbitro parou a luta - na época, ele afirmou que se sentia bem para continuar. "Achei que foi uma paralisação precipitada. Como você pode parar a luta se não teve um knockdown ou nada antes?", questionou. "Ele (Byrd) deveria ter deixado continuar".