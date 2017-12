McGregor começa bem, mas Mayweather nocauteia e se aposenta invicto

Foram 50 lutas profissionais no boxe, e 50 vitórias. Floyd Mayweather provou, mais uma vez, o motivo pelo qual é considerado o melhor pugilista das categorias leves de todos os tempos. Nem mesmo Conor McGregor, acostumado a chocar o mundo no MMA, foi capaz de tirar a invencibilidade de 'Money', que escreveu, na madrugada deste domingo (27), em Las Vegas (EUA), o último capítulo de sua rica e impecável trajetória na nobre arte.

Atuando na divisão dos super meio-médio (até 69,8kg), Mayweather derrotou o estreante McGregor por nocaute aos 1m05s do R10, anotando seu 27º triunfo pela via rápida. Essa foi a última luta da carreira de Floyd, que, aos 40 anos, se aposenta com um cartel perfeito. A vitória ainda rendeu ao norte-americano o cinturão intitulado como 'Money belt', "equipado" com 3.360 pedras de diamante, 600 pedras de safira e 300 pedras de esmeralda.

A LUTA

McGregor iniciou o combate tomando as ações, golpeando Floyd, que tentava circular pelo ringue. Os dois passaram a se estudar por alguns segundos, sem muita ação. Conor, então, passou a provocar, colocando as duas mãos para trás. Mayweather não entrou na dele e conectou golpes na cintura, mas o irlandês surpreendeu com um forte upper de esquerda.

No segundo assalto, início igual ao primeiro, com McGregor pressionando Floyd contra as cordas. O norte-americano rodou e foi para o centro, tentado atacar na linha de cintura. Notório, mais uma vez, conectou um bom upper no rival, que não demostrou ter sentido. O irlandês seguiu tomando mais iniciativa que o Floyd, que tentava responder com contragolpes. McGregor, por duas vezes, agarrou Mayweather pela cintura, fazendo com que o árbitro separasse os dois lutadores.

Conor foi advertido logo no início do terceiro, após acertar nuca do rival. O combate ficou travado, com poucos golpes durante o segundo minuto. McGregor, mais uma vez, foi chamado a atenção por golpear na nuca. Floyd, por sua vez, seguia apostando no contragolpe. mas encontrava dificuldades para entrar no raio de ação do europeu.

Assim como nos três assaltos iniciais, McGregor começou mais agressivo, disparando vários golpes em Floyd. O norte-americano, porém, começou a crescer na luta, acertando bons golpes no irlandês, que começava a demonstrar cansaço. A luta ficou com a trocação franca, com McGregor tentando acertar Mayweather, que se esquivava, ria do rival e respondia com contragolpes.

Os dois voltaram mais cautelosos para o quinto round, mas McGregor conectava bons golpes em Mayweather, que tentava clinchar. Floyd acertou um forte soco na linha de cintura do irlandês. Os dois, visivelmente mais cansados, começaram a cadenciar o ritmo do combate, mas Floyd se mostrava mais inteiro que o rival. No final do round, após o gongo soar, Floyd ainda empurrou McGregor.

Conor voltou tentando surpreender logo no início do round, encurralando o rival contra as cordas. Floyd, no entanto, respondeu com uma bomba de direita, que balançou McGregor. Mayweather, ciente do melhor momento, passou a atacar mais, enquanto Conor respondia com contragolpes de esquerda.

O sétimo round começou com os dois clinchados, mas McGregor tentou ditar o ritmo com jabs de esquerda. Mayweather passou a andar para frente, pressionando com bons diretos de direita, que explodiam no rosto de Conor. Floyd partiu para cima e carimbou três bombas em McGregor, que sentiu e andou para trás.

Visivelmente mais cansado, McGregor passou a golpear de esquerda e buscar o clinche, mas Floyd respondia com bons diretos de direita. Mayweather diminui o ritmo do combate, deixando que Conor o acertasse com mais frequência. Mas por pouco tempo, uma vez que o norte-americano voltou a ser mais efetivo na troca de golpes.

McGregor voltou surpreendendo no nono assalto, mas foi repreendido pelo árbitro que viu um golpe ilegal do irlandês. O combate se reiniciou com Conor andando para trás, enquanto Floyd passou a acertar o rosto do rival, que não demonstrava poder de reação. Esgotado fisicamente, McGregor passou a cambalear no ringue, enquanto Mayweather acelerava o ritmo para tentar nocautear, sem sucesso.

No décimo assalto, Floyd voltou mais agressivo, castigando McGregor com duros golpes. Após uma saraivada de socos em Conor, que não conseguia mais se defender, o arbitro encerrou o duelo, decretando, assim, mais uma vitória na carreira de Floyd Mayweather.

May-Mac

26 de agosto, T-Mobile Arena, Las Vegas,

CARD PRINCIPAL

Peso super-meio-médio: Floyd Mayweather derrotou Conor McGregor por nocaute aos 1m05s do R10

Peso leve-júnior: Gervonta Davis derrotou Francisco Fonseca por nocaute aos 39s do R8

Peso meio-pesado: Badou Jack derrotou Nathan Cleverly por nocaute técnico aos 2m47s do R5

Peso cruzador: Andrew Tabiti derrotou Steve Cunningham por decisão unânime dos juízes (97-93, 97-93, 100-90)

CARD PRELIMINAR

Peso meio-médio: Yordenis Ugas derrotou Thomas Delorme por decisão unânime dos juízes (94-91, 93-92, 93-92)

Peso meio-médio: Juan Heraldez derrotou Jose Miguel Borrego por decisão unânime dos juízes (96-93, 97-92, 97-92)

Peso super-médio: Antonio Hernandez derrotou Kevin Newman por decisão unânime dos juízes (57-56, 59-54 e 59-54)

Peso super-médio: Savannah Marshall derrotou Amy Coleman por decisão unânime dos juízes (40-36, 40-36, 40-36)