McGregor deixa 'marra' de lado e se derrete por filho: 'Orgulhoso e abençoado pai'

Um dos atletas mais polêmicos da atualidade, Conor McGregor não esconde de ninguém que gosta de provocações e não foge de uma boa briga. Neste domingo, porém, ele deixou de lado esse seu lado e se mostrou um "pai babão", ao comemorar o nascimento de Conor Jack McGregor, seu primeiro filho.

"Dee e Junior estão indo muito bem. Obrigado a vocês por todas as palavras de carinho, eu sou um orgulhoso e abençoado pai", postou ele, em sua conta no Instagram, comemorando a chegada do filho, que nasceu na última sexta-feira, em Dublin.

Dee and Junior are doing great everyone! Thank you for all the kind words, I am one proud and blessed Daddy ❤️ Uma publicação compartilhada por Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) em Mai 7, 2017 às 3:27 PDT

Agora que seu herdeiro já está vivo, McGregor deve voltar a lutar em breve, já que não entra em ação desde novembro de 2016. Apesar de ainda não estar confirmada, a expectativa é que o campeão entre os leves do UFC faça uma superluta de boxe contra Floyd Mayweather.