McGregor detona Khabib e russo responde: 'máquina de desistência'

Após ser desafiado por Khabib Nurmagomedov no UFC 219, Conor McGregor usou as redes sociais para rebater o russo e criticou duramente sua performance na luta contra Edson Barboza. Para o irlandês, "Eagle" lutou como 'm... de cachorro' e estava pedindo para ser nocauteado, como "a maioria dos lutadores em ação hoje em dia".

Porém, McGregor disso ainda que só voltará a lutar MMA caso o Ultimate lhe pague "o que ele vale", deixando claro que a falta de um acordo entre as partes é mesmo de natureza financeira e revelou que começará a vender seu uísque pessoal em 2018.

"Aquele cara do Daguestão foi uma m... de cachorro na outra noite, vocês estão todos loucos. O jogo está cheio de mendigos pedindo para serem nocauteados. Pague o que eu valho e o Rei volta. De verdade, de verdade, de verdade, ajoelhe-se e me implore. De outra forma, não quero nem saber. Meu uísque começa a ser vendido esse ano e vou ganhar dinheiro como Diddy (rapper). E isso, já tendo dinheiro como Diddy", comentou McGregor através de seu Twitter oficial.

Nurmagomedov não gostou nada da resposta do irlandês e respondeu, primeiro chamando-o de "máquina de desistência", e depois com uma série de "memes" em que provoca o campeão linear peso leve do Ultimate. McGregor voltou a respondê-lo, dizendo "que mata seus animais para usar casacos de pele". E os usa só uma vez.