McGregor divulga trailer oficial de filme sobre sua carreira; assista

O campeão peso leve do UFC, Conor McGregor, ajudou na divulgação do trailer oficial de um documentário sobre sua carreira. Previsto para ser lançado nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Irlanda durante o mês de novembro, "Conor McGregor: Notorious" segue o irlandês desde suas lutas antes de assinar com o Ultimate até sua superluta contra o lendário boxeador Floyd Mayweather.

McGregor usou seu Twitter oficial para divulgar o trailer, que mostra diversos trechos de sua carreira no UFC, como as lutas contra José Aldo e Nate Diaz, além do primeiro encontro com Dana White e conta com depoimentos de seus treinadores, da sua namorada e mãe do seu filho Conor Jr., Dee Devlin, alé de parceiros de treino como Artem Lobov.

"Filmado durante quatro anos, 'Conor McGregor: Notorious' é o acesso completo e exclusivo à meteórica subida de Conor McGregor de pedir benefícios ao governo irlandês e vivendo com seus pais em Dublin para conquistar vários cinturões do UFC e salários de sete dígitos em Las Vegas", diz uma das chamadas do documentário.

Não há previsão de data para a estreia do filme no Brasil, ou se ele será lançado no mercado brasileiro. A estreia na Irlanda e no Reino Unido será no dia 1º de novembro. Os Estados Unidos recebem o documentário no dia 8 de novembro, enquanto na Austrália e na Nova Zelândia o filme irá estrear um dia depois.

Veja o trailer: