'Atleta do ano', McGregor critica Aldo, Mayweather e UFC em entrevista

Conor McGregor foi premiado pelo canal de TV irlandês RTE como o "Atleta do Ano" em 2016. E, logo em sua apresentação, o "Notório" fez questão de corrigir a jornalista, que o colocava como "campeão dos pesos-leves do UFC".

"Não, espera aí, vamos dizer corretamente: o campeão peso-leve e peso-pena mundial do UFC. Não se importe com isso, ainda sou o campeão de dois pesos. Eles podem fazer o que quiser, podem tentar dar cinturões falsos a pessoas que eu já destruí. Sendo assim, o campeão atual é um cara que nocauteei em 13 segundos, o atual campeão interino é um cara que também destruí. Oficialmente, não me importo com o que ninguém diz, sou campeão de duas divisões e é isso aí", interferiu McGregor, fazendo referência a José Aldo e a Max Holloway, nomeados campeões lineares e interinos dos pesos penas, respectivamente.

Conor McGregor talks to Clare McNamara after a year which he call the 'culmination of his life's work'. https://t.co/0AY8QPqGyu — RTÉ Sport (@RTEsport) 17 de dezembro de 2016

O lutador irlandês também exaltou a superação pelas dificuldades deste ano e as possibilidades que ele agora tem para trabalhar. "Posso conquistar a cena do boxe também agora. Essa é uma conversa muito séria que está acontecendo. Agora tem o pessoal do wrestling me ligando também, Hollywood tentando me contactar também. Tenho muitas opções. Consegui a licença para lutar boxe. De novo, o ltimo pay per view de Mayweather teve só 350 mil vendas. Sua última luta foi um fracasso, suas duas últimas lutas foram fiascos. Eu certamente não preciso dele. Posso pegar um idiota local qualquer e ainda ganhar muito dinheiro. É nesse status que estou. É claro que a luta contra Floyd é a luta que o público quer ver, é o público que todos queremos fazer, mas veremos, essas coisas levam tempo."