McGregor diz que Mayweather será 'assombrado' se não lutar

Desde que Floyd Mayweather começou a flertar com a ideia de trocar os ringues de boxe pelo octógono do UFC, Conor McGregor tem mantido certo silêncio, apenas provocando o rival através das redes sociais. Porém, o irlandês falou seriamente sobre o assunto pela primeira vez nesta semana. Em entrevista com repórteres em Nova York, e reproduzida pelo site norte-americano MMA Junkie, o irlandês declarou que o rival seria "assombrado" para sempre se não lutasse no UFC.

Para McGregor, Floyd deveria fazer o mesmo que ele fez e mudar de esporte para enfrentá-lo. O campeão do UFC admitiu que o norte-americano ganharia seu respeito caso assinasse para enfrentá-lo no Ultimate.

"Eu fui para o jogo dele, então ele deveria vir para o meu jogo. Eu faria o que quisesse com ele no octógono, mas se ele fizer isso, teria o meu respeito e ganharia o respeito de muita gente. Mas se não o fizer, isso vai segui-lo pelo resto de sua vida. Ele será assombrado pelos fãs por não ter aceitado o desafio de se testar no UFC. Eu disse que ia fazer, fui lá e fiz. É a vez dele", comentou o irlandês, que falou sobre seus próximos oponentes.

"Eu tenho algumas ofertas na mesa. Há o campeão interino que vai surgir em breve, uma potencial luta gigante na Rússia contra um daguestanês (Khabib Nurmagomedov). Obviamente, há a trilogia com Nate Diaz ou até mesmo uma luta com Mayweather. Vamos ver", deixou no ar.