GTA da vida real? McGregor e Ferguson se provocam usando cenas de videogame

Baixada a poeira da "luta do século" que protagonizou (e perdeu) no boxe diante de Floyd Mayweather, o lutador de MMA irlandês Conor McGregor quer mesmo voltar para o UFC, onde detém atualmente o cinturão da categoria dos pesos leves (até 70 kg). E tudo indica que ele quer fazer a defesa do título contra o norte-americano Tony Ferguson, que hoje é o campeão interino dos leves.

Em seu Twitter, McGregor postou um desenho onde aparece segurando uma arma dourada e vestido como o personagem Tony Montana, interpretado por Al Pacino no filme Scarface, e em uma cena do game Grand Theft Auto. Na legenda da imagem, o irlandês escreveu apenas "Tony", em referência ao personagem do filme e, claro, ao adversário que quer enfrentar:

Ferguson, por sua vez, foi mais explícito. Também em seu Twitter, publicou algumas horas depois um vídeo ironizando McGregor, onde aparece em algumas cenas também em um cenário de GTA:

McGregor não luta no UFC desde a conquista do cinturão em cima de Eddie Alvarez. Já Ferguson nocauteou Kevin Lee no último sábado e conquistou o cinturão interino dos leves do UFC.

Uma possível luta entre os dois não tem data para acontecer.