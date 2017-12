McGregor é homenageado por torcida em jogo da Liga dos Campeões

A popularidade de Conor McGregor realmente é enorme. Durante um jogo entre Celtic e Astana, pela Liga dos Campeões, a torcida do time da casa fez um mosaico com citações ao irlandês, que, na próxima semana, disputa uma luta de boxe contra Floyd Mayweather.

Antes da bola rolar, os torcedores escoceses utilizaram as cores da Irlanda em um mosaico com uma famosa frase de McGregor: "Nós não estamos aqui para participar, estamos aqui para tomar conta". Havia ainda uma imagem com CFC em letras bastante semelhantes à usada pelo UFC.

Outro motivo que aproxima McGregor do Celtic é que o time tem um jogador com o mesmo sobrenome do lutador: Callum McGregor, que atua no meio de campo.