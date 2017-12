McGregor espera ganhar mais de US$ 100 milhões em duelo contra Mayweather

O combate mais esperado do século entre Conor McGregor e Floyd Mayweather está cada vez mais próximo de acontecer. Um dos pontos que ainda precisa ser acertado são as cifras milionárias envolvidas no duelo. Nesta quarta-feira, o chefão do UFC, Dana White disse que se a luta vender tão bem quanto o esperado, Floyd deve receber mais de US$ 100 milhões (cerca de R$ 312 milhões), enquanto Conor ficaria com US$ 75 milhões (R$ 234 milhões).

Mas nesta quinta-feira, o lutador irlandês fez uma postagem em sua conta no Instagram afirmando que a expectativa é de que fature mais de US$ 100 milhões. "Como US$ 75 milhões fazem você se sentir? Na verdade, são mais de US$ 100 milhões se levarmos em conta os números não-conservadores que essa luta realmente fará e isso não inclui meus bônus e acordos comerciais", escreveu o campeão do peso-leve do UFC, em seu perfil na rede social.

Através de suas redes sociais, McGregor também agradeceu ter sido incluído na tradicional lista das 100 personalidades mais influentes do mundo, publicada anualmente pela revista "Time". O campeão do UFC foi o único esportista citado pela publicação na categoria "Pioneiros".

I don't need glasses I just like how they look on my face even tho they tilt on me cos of my banged up nose and ears I still feel like I look good happy Thursday everyone how's that 75milli make your stomach feel? It's actually 100+ milli if we go by the non conservative numbers the fight will actually do and that's not including my endorsements and business ventures. 28 years of age. Fresh cunt. Doubt me now