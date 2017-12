McGregor fará papel de pirata sem língua em Game of Thrones

De acordo com o site Watchers on the Wall, feito por fãs de Game of Thrones, Conor McGregor fará o papel de um pirata na sétima temporada da série. O irlandês será um dos tripulantes do navio "Silence", capitaneado por Euron Greyjoy. A presença do irlandês não deve ser muito significativa, já que os marujos deste barco tiveram suas línguas cortadas e são mudos.

A informação sobre a presença de McGregor foi divulgada inicialmente pelo jornal Sunday Times, da Irlanda do Norte. À FOX Sports americana, o presidente do UFC, Dana White, confirmou a aparição e revelou até que o "Notório" já havia gravado as cenas. A sétima e penúltima temporada de Game of Thrones deverá estrear em julho de 2017.