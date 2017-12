McGregor faz festa em hotel e deixa pra trás até frascos de 'gás hilariante'

O campeão dos pesos-leves do UFC, Conor McGregor, resolveu alugar uma suíte de um dos mais caros hotéis em Liverpool (Inglaterra) para dar uma festa a amigos e marcar sua passagem pelo local. Jornais britânicos, no entanto, divulgaram as fotos do quarto "detonado" após a comemoração.

Por todo o quarto, foram achados restos de comida, muito lixo, tocos de cigarro, garrafas de bebida e ampolas de 'gás hilariante', como é conhecido o óxido nitroso. O produto é um analgésico gasoso amplamente usado como droga recreativa, e que causa uma sensação parecida com a embriaguez, além de ser usado na odontologia para sedação consciente de pacientes.

De acordo com o jornal The Sun, uma fonte classificou a festança de uma "carnificina". "Vi frascos (do óxido nitroso), vidro quebrado e comida espalhados pelo chão. Eles estragaram sofás e deixaram guimbas de cigarro e uma bandeira da Irlanda", conta. "Ele levou gente para limpar o local, por causa do nível do estrago. Foi uma carnificina. Festa o tempo todo", afirmou a fonte.

McGregor e o boxeador Floyd Mayweather podem se encontrar em breve numa luta, no que é o combate mais esperado atualmente.

Não é a primeira vez, ultimamente, que o campeão do UFC enfrenta problemas. Recentemente, o Fera mostrou que ele subiu em um carrão de luxo alugado, o que pode lhe render problemas na Justiça.