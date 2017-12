McGregor já projeta outra luta após 'combate do século' contra Mayweather

O campeão dos leves do UFC Conor McGregor, que no dia 26 de agosto enfrenta o pugilista norte-americano Floyd Mayweather na "luta do século", sob as regras do boxe, já tem planos de voltar ao MMA após o duelo.

Ele afirmou que pretende enfrentar o russo Khabib Nurmagomedov, campeão invicto no MMA, que tem em seu cartel 24 vitórias e nenhuma derrota. A reveleção foi feita por Dana White, chefe do UFC. No combate, McGregor defenderia seu cinturão dos leves diante do russo.

“Você sabe o que Conor me falou? “Eu quero Khabib na Rússia!””, disse Dana em entrevista ao “MMA Junkie”, “Ele não é louco? Ele é demais! Não há ninguém parecido com ele. Ele está treinando para enfrentar o Floyd Mayweather no Boxe e está falando em uma luta com o Khabib na Rússia logo depois”.

A luta entre Khabib e McGregor serviria para a unificação do cinturão dos leves do UFC.