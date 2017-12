McGregor se desculpa por comentário homofóbico: ‘Não quis ser desrespeitoso’

Conor McGregor, enfim, se pronunciou após ser flagrado proferindo palavras homofóbicas ao lutador Andre Fili, que havia acabado de derrotar Artem Lobov, seu parceiro de treinos, logo após o UFC Polônia, realizado dia 21 de outubro. Acusado de homofobia pela comunidade LGBT, o irlandês se defendeu e alegou não ter tido a intenção de ofender nenhuma classe.

“Eu estava sussurrando em seu ouvido e estava falando sobre isso, e eu falei o que disse. Não quis desrespeitar ninguém da comunidade LGBT. Não quis ser desrespeitoso. (…) Fiz campanha, quando tentávamos legitimar o casamento do mesmo sexo, fazia campanha por isso (...). É o que é. Apenas vou me desculpar pelo que eu disse e é isso, e tentar seguir em frente”, declarou Conor ao programa de televisão irlandês "The Late Late Show", da emissora RTÉ. Gravada nesta terça-feira, 31, a entrevista irá ao ar na próxima sexta, 3.

Na ocasião, o lutador disse a Lobov: “Eu pensei que você apagaria ele. O que estou dizendo é que ele é uma bicha. Não sabia que ele era uma bicha”. O Ultimate não se pronunciou sobre o caso. No início deste mês de outubro, o brasileiro Fabrício Werdum foi condenado a fazer trabalhos comunitários com a comunidade LGBT após discutir com Tony Ferguson, a quem chamou de "maricón", termo considerado homofóbico.