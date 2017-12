McGregor pede torcida brasileira contra Floyd: 'Tenho amor pelo Brasil'

Criticado pela grande maioria dos fãs brasileiros em virtude da rivalidade travada com José Aldo, Conor McGregor quer conquistar a torcida tupiniquim. Sem a postura agressiva que lhe é de costume, o irlandês surpreendeu ao mostrar carinho pelo Brasil e, de quebra, pedir o apoio da torcida para o duelo contra Floyd Mayweather, que acontece neste sábado, 26, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

"Espero que os brasileiros estejam me apoiando, tenho muito amor pelos brasileiros e quero voltar ao Brasil depois dessa luta, com certeza. Eles podem esperar o que sabem de mim: não duvide de mim, nunca. O que eu digo que eu vou fazer, eu farei", declarou, em entrevista ao site do canal Combate.

A luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor é uma das mais esperadas dos esportes de combate. Money é o esportista mais bem pago do mundo e deve receber a incrível marca de US$ 300 milhões (R$ 915 milhões) de salário. Já McGregor, primeiro lutador a conquistar dois cinturões do UFC simultaneamente, fará sua estreia no boxe. O irlandês também terá uma bolsa invejável e receberá US$ 100 milhões (R$ 315 milhões).

May-Mac

26 de agosto, T-Mobile Arena, Las Vegas,

CARD PRINCIPAL (22h, horário de Brasília)

Floyd Mayweather x Conor McGregor

Gervonta Davis x Francisco Fonseca

Nathan Cleverly x Badou Jack

Andrew Tabiti x Steve Cunningham

CARD PRELIMINAR (20h, horário de Brasília)

Yordenis Ugas x Thomas Dulorme

Juan Heraldez x Jose Miguel Borrego

Kevin Newman x Antonio Hernandez

Savannah Marshall x Amy Coleman