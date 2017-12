Conor McGregor provoca Floyd Mayweather com desenho em sua academia

Se Conor McGregor já provocava Floyd Mayweather quando a luta não passava de uma especulação, agora que o confronto foi confirmado, o irlandês não pretende poupar seu arsenal. Dessa vez, no entanto, a alfinetada não veio por meio de palavras, mas de uma imagem.

Na noite desta segunda-feira, 19, o "Notório" publicou em suas redes sociais duas fotos dentro de sua academia. Em ambas é possível ver a nova decoração do ginásio: uma pintura que retrata McGregor acertando em cheio um cruzado de esquerda no queixo do norte-americano.

I am a filthy Irish animal. Uma publicação compartilhada por Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) em Jun 19, 2017 às 6:46 PDT

"Sou um animal irlandês sujo", colocou Conor na legenda do primeiro post.

Após meses de provocações e negociações, a luta entre McGregor e Mayweather com as regras do boxe foi confirmada para o dia 26 de agosto deste ano, na T Mobile Arena, em Las Vegas.