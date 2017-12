McGregor responde a Mayweather sobre tamanho de luvas: 'estou pouco me f...'

"Estou pouco me f... para o tamanho das luvas". Assim reagiu o campeão dos leves do UFC Conor McGregor em relação a uma postagem do adversário, o supercampeão de boxe Floyd Mayweather, sugerindo que o acolchoamento das luvas a serem usadas na luta entre os dois, no próximo dia 26, seja reduzido.

Mayweather sugeriu que as luvas fossem reduzidas de dez para oito onças, deixando as mãos dos lutadores, em teoria, menos protegidas, já que os equipamentos mais leves têm um acolchoamento menor. O combate entre os dois vai acontecer sob as regras do boxe.

McGregor, em seu Instagram, aproveitou para debochar do rival, postando uma foto de um treino com a seguinte legenda: "mais 12 rounds hoje. Estamos preparados para destruir Floyd. Escolha o tamanho de luvas que quiser, baixinho. Eu luto com luvas de quatro onças. Estou pouco me fod... para o tamanho das luvas. Estou acelerando na direção dos seus tijolos. Saiba disso. Mãos frágeis".

Apesar da discussão, porém, a disputa deve ocorrer com as luvas maiores, por estar sujeita à regulamentação da Comissão Atlética de Nevada (NAC). Por seguir as regras do boxe, a luta deverá ocorrer com as luvas de 10 onças, o que é exigido pelas regras.

Confira o post de McGregor: