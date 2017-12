McGregor rouba cinturão, se irrita e é contido pelo chefão Dana White

Conor McGregor não para de arrumar polêmicas. Na entrevista coletiva oficial do UFC 205, nesta quinta-feira, o irlandês teve de ser contido por Dana White para que a luta com Eddie Alvarez não começasse ali mesmo.

Irritado com o atraso de McGregor para o evento, Alvarez deixou o palco e pediu que o chamassem quando "Notório" chegasse. Assim que apareceu, McGregor tratou de ir ao assento vazio do rival e lhe roubar o cinturão dos leves. "Me desculpem pelo atraso, mas não estou nem aí. Eu não dou a mínima para o que Eddie fala. Os irlandeses estão de volta, estamos tomando o controle de Nova York."

Assim que Eddie apareceu, devolveu a provocação e tomou o cinturão dos penas mesa de McGregor. O americano, então, jogou uma cadeira na direção de McGregor, enfurecendo o irlandês. O presidente do UFC teve de segurar o irlandês para que não brigasse com Alvarez no palco.

Alvarez fará sua primeira defesa do cinturão dos leves diante de McGregor no UFC 205, neste sábado, no Madson Square Garden, em Nova York.