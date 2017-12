McGregor se irrita com assédio e bate em celular de fã em Dublin

Afastado temporariamente do UFC, Conor McGregor tem sido visto com frequência pelas ruas de Dublin, na Irlanda. Inclusive, ele apareceu no meio de uma "luta" entre dois fãs que o imitavam na capital irlandesa, no fim do ano passado. Na semana passada, no entanto, o "Notório" não se mostrou de bom humor.

Flagrado em um carro de luxo por um adolescente nas ruas de Dublin, o lutador não gostou da gravação e até tentou pegar o celular do garoto, antes de fechar a janela do veículo. O menino pareceu gostar da reação de Conor, já que escreveu assim na descrição do vídeo no Snapchat: "Acabei de conhecer McGregor e ele veio para cima de mim".

