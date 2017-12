McGregor tenta ajudar lutador e toma bronca do árbitro no UFC Polônia

O UFC Polônia, no último sábado, contou com a presença de Conor McGregor, mas o irlandês não estava em Gdansk para participar de eventos do Ultimate, e sim para prestigiar o amigo Artem Lobov, que enfrentou Andre Fili.

Durante a derrota de Lobov, McGregor foi flagrado pelas câmeras gritando instruções para o russo-irlandês, apesar de não estar no seu corner. Ele acabou repreendido pelo árbitro central Marc Goddard, que precisou interromper a luta momentaneamente para dar uma bronca no campeão peso leve.

Além da discussão com McGregor, Goddard obrigou o lutador a deixar o lado do octógono em que estava sentado e explicou a razão pela qual interrompeu o combate rapidamente para dar a bronca no irlandês. Ele argumentou que as instruções de Conor davam a Lobov uma vantagem injusta.

"A razão pela qual interrompi o combate e falei com Conor McGregor para deixar o lado do octógono é porque, da forma como as coisas estavam, Artem Lobov estava tendo o auxílio de um quarto homem em seu corner, o que é injusto. Imagine que McGregor estivesse ajudando Lobov a encaixar alguma sequência ou finalização que acabasse a luta. E aí?", questionou o árbitro.

"Conor estava atuando basicamente como um quarto homem de corner, andando por todo o lado do octógono quando queria e achava que precisava. Quando Fili quedou Artem, Conor estava a seu lado. Isso é injusto e não é permitido. Não deixarei que ele faça isso. Ele não pode fazer o que quiser", declarou Goddard, em entrevista ao site norte-americano MMA Fighting.

Mesmo com as instruções de McGregor em parte de sua luta, Lobov não resistiu ao jogo mais variado de Andre Fili, que misturou destreza nos chutes altos com boas quedas e levou para casa uma decisão unânime. Após o duelo, o russo-irlandês admitiu que pensa em aposentadoria.