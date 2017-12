McGregor teria sido nocauteado por colega de treino; amigos negam

O ex-campeão mundial de boxe Jesse Vargas deu uma entrevista que movimentou o mundo das lutas neste início de semana. Ele declarou que, durante uma sessão de treinos para o combate de 26 de agosto contra o boxeador Floyd Mayweather - a "luta do século", o campeão dos leves do UFC, Conor McGregor, teria sido nocauteado por seu sparring, Brandon Rios. O duelo entre Mayweather e McGregor vai ocorrer sob as regas do boxe.

Na terminologia das lutas, sparring é o lutador que serve de apoio para os treinos - e a notícia de que McGregor teria sido nocauteado por Rios caiu como uma bomba. "Ele já foi nocauteado pelo sparring! O mundo do boxe é pequeno, é um círculo pequeno", afirmou Vargas ao canal Villainfy Media.

McGregor, ele próprio, não comentou o assunto, mas companheiros de treino negaram a informação.

O próprio Mayweather - que em sua carreira no boxe tem 49 lutas e 49 vitórias - disse não acreditar que McGregor tenha ido ao chão por causa de um golpe do sparring. "Eu não acredito. Tudo é boato até que eu veja alguma coisa. Preciso ver com meus próprios olhos", disse ele, acrescentando que a informação deve ser apenas um "boato pré-combate".

Na entrevista, Jesse Vargas afirmou que o McGregor tem mínimas chances de sair vitorioso do duelo contra Mayweather. "Floyd tem 99-100% de chance de vencer. É só aquele 1% de chance do Conor acertar um soco mais forte".