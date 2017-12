McGregor treina boxe na rua e deixa fãs eufóricos com possibilidade de luta

Os rumores de que a luta entre Conor McGregor e Floyd Mayweather acontecerá ganham cada dia mais força. O irlandês inclusive já obteve a licença para competir no boxe, modalidade em que o possível combate seria realizado. Nesta sexta-feira, o astro do UFC escreveu mais um capítulo dessa novela compartilhando dois vídeos em sua conta no ‘Instagram’, em que aparece treinando boxe no meio da rua.

As imagens já foram vistas por mais de 2 milhões de pessoas e deixaram seus fãs eufóricos com a possibilidade do combate acontecer. Um deles, inclusive, garantiu que gostaria de ver o pugilista americano levando uma surra de McGregor. Quem auxiliou o lutador durante o treinamento foi Artem Lobov, seu companheiro de academia que também compete no UFC.

Segundo pessoas ligadas aos dois lutadores, os valores que cada um receberá é o principal ponto que ainda falta para que o duelo ocorra. Primeiramente, surgiu uma informação de que o UFC exigiu 50% da bolsa do peso-leve irlandês. E agora foi a vez do tio de Floyd, Jeff (também ex-pugilista), revelar que o Ultimate exige 80% do valor destinado à McGregor. O tio de Floyd revelou em entrevista ao programa "Eyes on the Game" que este é o único problema que está travando a oficialização. Segundo Jeff Mayweather, a "bola" está com Conor e só ele pode confirmar ou não a realização do milionário confronto.

Schooling drills in the sunshine with my brother @rushammer! Uma publicação compartilhada por Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) em Abr 7, 2017 às 10:16 PDT