McGregor vai cobrar R$ 78 milhões por espaço em suas roupas na 'luta do século'

Mais uma cifra milionária envolvendo a "luta de boxe do século" entre o boxeador Floyd Mayweather e o campeão do UFC Conor McGregor, marcada para daqui a oito dias, em Las Vegas, acaba de ser divulgada.

McGregor anunciou que vai cobrar nada menos do que US$ 25 milhões (o equivalente a R$ 78 milhões) das marcas ou empresas intreressadas em patrociná-lo e estampar seu logotipo em suas luvas, calção ou roupão que usará no combate. A informação foi publicada pelo jornal britânico The Telegraph.

A luta deverá render cifras recordes não só ao norte-americano e ao irlandês, mas também ao UFC nas vendas de ingressos e sobretudo de pacotes de pay-per-view. Apenas nos Estados Unidos, assistir ao combate em PPV vai custar cerca de R$ 300. Os valores ainda não foram divulgados no Brasil.

Entre os lutadores, ambos projetam embolsar cifras milionárias.

Mayweather, que na carreira tem 49 lutas e 49 vitórias, prevê um lucro de US$ 300 milhões (cerca de R$ 951 milhões) na superluta contra Conor McGregor no boxe. Já o irlandês do UFC prevê embolsar algo como US$ 100 milhões (R$ 317 milhões), mas regras preveem que ele perca 90% ou mais da bolsa caso aplique algum golpe de MMA no adversário.