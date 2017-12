McGregor vai pagar multa pesada se aplicar golpes de MMA em Mayweather

O contrato da "luta do século" - o esperado combate entre o multicampeão de boxe, o norte-americano Floyd Mayweather, e o detentor do título dos leves do UFC, o irlandês Conor McGregor - prevê uma multa milionária para este último, caso ele tente encaixar algum golpe de MMA contra o adversário.

A revelação foi feita pelo presidente do Ultimate, Dana White, já que o combate prevê que os dois se enfrentem sob as regras de boxe, estritamente.

"Não existe a menor possibilidade de esses golpes serem executados. Isso está logo na primeira cláusula do contrato. Essa é uma luta de boxe", afirmou Dana. "Todos sabemos como Conor gosta de dinheiro. Ele teria que deixar de levar para casa uma quantidade absurda de dinheiro se resolvesse usar golpes ilegais".

A luta está marcada para o dia 26 de agosto na T-Mobile Arena, em Las Vegas, e estima-se que apenas McGregore vá faturar algo em torno de R$ 900 milhões (US$ 300 milhões). O cartaz oficial foi revelado nesta quinta-feira.