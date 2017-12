McGregor volta a 'causar' e aparece pelado em comercial de corrida de cavalos

Que Conor McGregor adora aparecer, ninguém tem dúvida. Campeão entre os leves do UFC, o irlandês costuma criar muitas polêmicas em suas declarações e, até por isso, atrai uma legião de fãs no mundo inteiro. Desta vez, o lutador decidiu inovar. Em um vídeo de divulgação da 13ª edição do Pegasus World Cup Invitational, tradicional corrida de cavalos que acontece na Flórida, ele aparece pelado enquanto cavalga em um cavalo.

No vídeo, McGregor encontra dificuldade em escolher a roupa para usar em sua primeira corrida de cavalos. E depois de testar alguns modelos bastante excêntricos, o irlandês opta em cavalgar como veio ao mundo. A cena ganha tornos de comédia por causa da reação do ator Jon Lovitz, que aparece no comercial e já estreou inúmeros filmes em Hollywood, como "Tá todo mundo louco!".

Assista ao comercial: