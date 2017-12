McGregor volta a criar polêmica com Mayweather: 'Quero que o Floyd se dane'

E a "guerra" entre Conor McGregor e Floyd Mayweather parece não ter fim. Depois de cogitarem um possível embate entre os dois, eles começaram a trocar inúmeras alfinetadas por meio da imprensa. Desta vez, ao saber que a luta não deve mesmo acontecer, o irlandês não poupou críticas ao lendário boxeador e disse que o norte-americano só deseja se promover às suas custas.

"Vamos ver… Eu quero que o Floyd se dane. O que Floyd vai fazer? Eu estou aqui para qualquer um! Eu sou o cara com os números (dinheiro)", disse McGregor, atual campeão entre os pesos-leve do UFC e indiscutivelmente um dos atletas que mais consegue promover as suas lutas dentro do evento.

Ainda que demonstre não estar nem aí para um possível combate entre lutadores de modalidades diferentes, Conor pode estar perdendo um bom dinheiro com a desistência. Na mídia norte-americana, foi divulgada a informação de que ele poderia receber a estratosférica quantia de 340 milhões de reais.