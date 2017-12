'Só no cheirinho': Internautas não perdoam derrota de Aldo no UFC 218

Já dizia o ditado popular entre os jovens brasileiros: a zoeira never ends. Após José Aldo ser nocauteado por Max Holloway no UFC 218, na madrugada deste domingo, 3, vários memes se espalharam pela internet.

Entre as piadas mais comuns nas redes sociais estão a relação de Aldo com o Flamengo, seu time de coração e até com o Vasco, seu maior rival. Sobrou também para a TV Globo, que transmitiu a luta entre Aldo x Holloway com alguns minutos de atraso. Confira os melhores memes na galeria abaixo.

+ José Aldo é novamente derrotado por Max Holloway

+ Cotovelada faz lutador de MMA se dobrar e quase completar cambalhota; veja

+ Siga o Fera no Twitter!